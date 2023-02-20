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Дубай-2023: Завацкая проиграла латвийке Остапенко в первом круге соревнований

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Дубай, Понедельник 20 февраля 2023 19:12
Дубай-2023: Завацкая проиграла латвийке Остапенко в первом круге соревнований Фото: Катарина Завацкая зачехлила ракетку в ОАЭ (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Поражением украинской теннисистки Катарины Завацкой от Елены Остапенко завершился матч основной сетки престижного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Dubai Tennis Championships, 1/32 финала

Остапенко – Завацкая – 2:0 (6:1, 6:4)

Балтийская теннисистка начала очень мощно. Со старта она взяла пять геймов подряд и лишь тогда позволила оппонентке хотя бы размочить счет. Завацкая даже эффектно взяла "под ноль" гейм на собственной подаче. Однако Остапенко сразу же закрыла сет – всего за 28 минут.

Значительно конкурентнее стала вторая партия. 23-летняя украинка сумела стабилизировать игру и уверенно взяла три первых гейма на собственной подаче. Обострилась борьба при счете 3:3. Латвийка оформила брейк, на который Завацкая сумела сразу ответить. Но Остапенко сумела еще раз выиграть на подаче соперницы и закрыла сет и матч на своей.

В следующем раунде балтийка встретится с чешкой Фрухвиртовой. 18-летняя теннисистка перед турниром получила уайлд-кард от организаторов. В первом круге она выбила американку Коллинс.

Ранее Калинина обыграла россиянку Кудерметову в трех сетах. Успех первой ракетки Украины позволил ей встретиться с соотечественницей Ястремской во втором раунде. Матч назначен на 21 февраля.

К слову, на выходных Людмила Киченок проиграла парный финал Qatar Open-2023.

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