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В Дубае автомобильный номер продали за рекордные 10 млн долларов

Автор: Артур Родивилов

В Объединенных Арабских Эмиратах регистрационный знак на автомобиль ушел с молотка за 38 млн дирхамов (более 10 млн долларов). Вырученная сумма стала новым мировым рекордом.

Об этом сообщает Gulf News.

Известно, что номер состоит из двух букв и одной цифры. Имя покупателя, который стал хозяином номера AA9, не сообщается. Также на благотворительном аукционе были разыграны автомобильные номера U31, T38 и E51. Собранные средства пойдут в фонд по раздаче еды малоимущим.

Среди участников аукциона был премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, тогда номер состоящий из двух символов - D5 0 был продан почти за 9 млн долларов.

Напомним, аукционный дом Heritage Auctions продал картридж с легендарной игрой Super Mario Bros 1986 года выпуска за 660 тысяч долларов. Это сделало игру самой дорогой в истории.

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