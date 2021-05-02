У Дубаї автомобільний номер продали за рекордні 10 млн доларів

В Об'єднаних Арабських Еміратах реєстраційний знак на автомобіль пішов з молотка за 38 млн Дирхамів (понад 10 млн доларів). Виручена сума стала новим світовим рекордом.

Відомо, що номер складається з двох букв і однієї цифри. Ім'я покупця, який став господарем номера AA9, не повідомляється. Також на благодійному аукціоні були розіграні автомобільні номери U31, T38 і E51. Зібрані кошти підуть до фонду з роздачі їжі незаможним.

Серед учасників аукціону був прем'єр-міністр ОАЕ і правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Попередній рекорд був встановлений в 2016 році, тоді номер складається з двох символів - D5 0 був проданий майже за 9 млн доларів.