Дуб Леніна, Кацапівка та сотні інших об’єктів: Кабмін провів масштабну дерусифікацію

Нагадаємо, у 2023 році Верховна рада ухвалила зміни до закону "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", виступають за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією, 71% українців. Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські або ж радянські назви.