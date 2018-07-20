ДТП в Житомирской области: Порошенко поручил предоставить помощь пострадавшим

Новости Происшествия 20.07.2018 - 14:27
Фото: ДТП в Житомирской области (zt.npu.gov.ua)
Фото: ДТП в Житомирской области (zt.npu.gov.ua)

Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Житомирской области

Всем пострадавшим в результате дорьожньо-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в Житомирской области будет оказана вся необходимая помощь. Соответствующее поручение дал президент Украины Петр Порошенко, о чем он написал в facebook.

Также президент выразил соболезнования семьям погибших.

"Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной аварии, которая произошла на Житомирщине и унесла жизни 10 человек. Поручил руководству области оказать всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице", - написал Порошенко.

ДТП в Житомирской области: Порошенко поручил предоставить помощь пострадавшим

Напомним, 20 июля 2018 года в Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате аварии погибли десять человек, еще десять пострадали.

Также на трассе Киев-Одесса 20 июля из-за дорожно-транспортное происшествие вблизи Кривого Озера (Николаевская область) частично ограничили движение. В результате аварии погибли 5 человек, еще 12 пострадали. Как позже установили правоохранители, все жертвы аварии - граждане Беларуси.

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Теги:  ДТП,  Житомир,  авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС