ДТП в Житомирской области: Порошенко поручил предоставить помощь пострадавшим

Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Житомирской области

Всем пострадавшим в результате дорьожньо-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в Житомирской области будет оказана вся необходимая помощь. Соответствующее поручение дал президент Украины Петр Порошенко, о чем он написал в facebook.

Также президент выразил соболезнования семьям погибших.

"Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной аварии, которая произошла на Житомирщине и унесла жизни 10 человек. Поручил руководству области оказать всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице", - написал Порошенко.

Напомним, 20 июля 2018 года в Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате аварии погибли десять человек, еще десять пострадали.

Также на трассе Киев-Одесса 20 июля из-за дорожно-транспортное происшествие вблизи Кривого Озера (Николаевская область) частично ограничили движение. В результате аварии погибли 5 человек, еще 12 пострадали. Как позже установили правоохранители, все жертвы аварии - граждане Беларуси.