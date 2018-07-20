ДТП у Житомирській області: Порошенко доручив надати допомогу постраждалим

Новини Надзвичайні події 20.07.2018 - 14:27
Фото: ДТП у Житомирській області (zt.npu.gov.ua)
Фото: ДТП у Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

Порошенко висловив співчуття родинам загиблих в ДТП у Житомирській області

Усім постраждалим внаслідок дорьожньо-транспортної пригоди із пасажирським автобусом у Житомирській області буде надано усю необхідну допомогу. Відповідне доручення дав президент України Петро Порошенко, про що він написав у facebook.

Також президент висловив співчуття родинам загиблих.

"Щирі співчуття родинам загиблих у жахливій аварії, яка сталася на Житомирщині та забрала життя 10 людей. Доручив керівництву області надати усю необхідну допомогу постраждалим, які знаходяться у лікарні", - написав Порошенко.

ДТП у Житомирській області: Порошенко доручив надати допомогу постраждалим

Нагадаємо, 20 липня 2018 року у Житомирській області зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка, в результаті аварії загинули десять людей, ще десять постраждали.

Також на трасі Київ-Одеса 20 липня через дорожньо-транспортну пригоду поблизу Кривого Озера (Миколаївська область) частково обмежили рух. Внаслідок аварії загинули 5 осіб, ще 12 постраждали. Як пізніше встановили правоохоронці, усі жертви аварії - громадяни Білорусі.

Всі жертви ДТП на трасі Одеса-Київ є громадянам Білорусі На трасі Київ-Чоп пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, 10 загиблих
Теги:  ДТП,  Житомир,  авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС