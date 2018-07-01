ДТП под Житомиром: пострадавших вырезали из машины

Автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом

В результаты дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло сегодня утром, 1 июля, под Житомиром, пострадали двое людей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Житомирской области.

"1 июля в 6:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи с. Дениши Житомирского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Необходима помощь спасателей по извлечению пострадавших", – говорится в сообщении.

Так, выяснилось, что автомобиль BMW сьехал в кювет и столкнулся с деревом. Вследствие этого водителя и пассажира, который сидел на переднем сидении, зажало конструкциями искореженного автомобиля.

"Специалисты ГСЧС с помощью гидравлического инструмента и подручных средств розжали панель и освободили травмированных через баковую дверцу. На медицинских носилках спасатели транспортировали пострадавших в кареты "скорой", далее их госпитализировали в лечебное учреждение", - сообщают в ГСЧС.

Напомним, в результате ДТП, которое произошло вчера, 30 июня, под Николаевом, пострадали трое детей.