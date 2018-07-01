ДТП під Житомиром: постраждалих вирізали з автівки

Автомобіль з'їхав у кювет та зіткнувся із деревом

В результаты дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), яка сталася сьогодні вранці, 1 липня, під Житомиром, постраждали двоє людей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГУ ДСНС у Житомирській області.

"1 липня о 6:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Дениші Житомирського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Необхідна допомога рятувальників по вилученню постраждалих", – йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що автомобіль BMW з'їхав у кювет та зіткнувся із деревом. Внаслідок цього водія та пасажира, який сидів на передньому сидінні, затисло конструкціями понівеченої автівки.

"Фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту та підручних засобів розжали панель та звільнили травмованих через бакові дверцята. На медичних ношах рятувальники транспортували постраждалих до карети "швидкої", яких госпіталізували до лікувального закладу", - повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, в результаті ДТП, яке сталося вчора, 30 червня, під Миколаєвом, постраждали троє дітей.