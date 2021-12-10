В ДТП на юге Мексики погибли более 50 человек

Грузовик, в котором находились более 100 вероятных мигрантов из Центральной Америки, перевернулся и врезался в мост на юге Мексики в четверг. В результате ДТП погибли по меньшей мере 53 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Луис Мануэль Морено, глава Управления гражданской обороны мексиканского штата Чьяпас, заявил, что по предварительным оценкам погибли 53 человека и 58 получили ранения.

По его словам, 21 травмированный был доставлен в местные больницы. Авария произошла на шоссе, ведущем в столицу штата Чьяпас.

Похоже, жертвы были иммигрантами из Центральной Америки, хотя их национальность пока не подтверждена. Морено сообщил, что некоторые из выживших сказали, что они из соседней страны Гватемалы.

Морено сказал, что скорость и большое количество людей в грузовике могли вызвать его опрокидывание, и когда транспортное средство перевернулось, оно врезалось в основу стального пешеходного моста.

У места ДТП на дороге был изгиб, который мог стать причиной ДТП.

Спасатели, первыми прибывшие на место происшествия, на правах анонимности сказали, в кузове грузовика, когда он разбился, было еще больше мигрантов, которые сбежали, боясь быть задержанными иммиграционными агентами. Пока неизвестно, выжил ли водитель грузовика.

Выжившие мигранты рассказали, что сели в грузовик в Мексике, вблизи границы с Гватемалой, и заплатили от 2500 до 3500 долларов за перевозку в центральный мексиканский штат Пуэбла.