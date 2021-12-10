У ДТП на півдні Мексики загинули понад 50 осіб

Вантажівка, в якій знаходилися понад 100 ймовірних мігрантів з Центральної Америки, перекинулася і врізалася в міст на півдні Мексики в четвер. Унаслідок ДТП загинули щонайменше 53 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Луїс Мануель Морено, глава Управління цивільної оборони мексиканського штату Чьяпас, заявив, що за попередніми оцінками загинули 53 людини і 58 отримали поранення.

За його словами, 21 травмований був доставлений в місцеві лікарні. Аварія сталася на шосе, що веде до столиці штату Чьяпас.

Схоже, жертви були іммігрантами з Центральної Америки, хоча їх національність поки не підтверджена. Морено повідомив, що деякі з тих, хто вижив, сказали, що вони з сусідньої країни Гватемали.

Морено сказав, що швидкість і велика кількість людей у вантажівці могли викликати її перекидання, і коли транспортний засіб перекинувся, він врізався в основу сталевого пішохідного мосту.

Біля місця ДТП на дорозі був вигин, який міг стати причиною ДТП.

Рятувальники, які першими прибули на місце події, на правах анонімності сказали, в кузові вантажівки, коли він розбився, було ще більше мігрантів, які втекли, боячись бути затриманими імміграційними агентами. Поки невідомо, чи вижив водій вантажівки.

Вижили мігранти розповіли, що сіли у вантажівку в Мексиці, поблизу кордону з Гватемалою, і заплатили від 2500 до 3500 доларів за перевезення в центральний мексиканський штат Пуебла.