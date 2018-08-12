ДТП в Венгрии: один из пострадавших украинцев находится в коме

Посольство подтвердило данные о 13 пострадавших в ДТП украинцах

В аварии с автобусом на севере Венгрии пострадали 13 украинцев, один из них находится в коме. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Венгрии.

В посольстве уточнили, что авария произошла накануне во второй половине дня в области Ноград. По неизвестным причинам микроавтобус съехал с дорожного полотна и перевернулся.

"Пострадали 13 украинских граждан и водитель, гражданин Венгрии. Всем оказана первая медицинская помощь, всех госпитализировали с различными травмами. Известно, что 8 граждан Украины получили тяжелые травмы, 5 - легкие. Погибших нет", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что семерым пострадавшим разрешили покинуть больницы. В то же время один из украинцев находится в коме, сохраняется угроза смерти.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на севере Венгрии в ДТП с украинским автобусом пострадали 14 человек. Автобус двигался по 51 магистрали, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах произошло дорожно-транспортное происшествие.