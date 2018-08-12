ДТП в Угорщині: один з постраждалих українців перебуває в комі

Посольство підтвердило дані про 13 постраждалих в ДТП українців

В аварії з автобусом на півночі Угорщини постраждали 13 українців, один з них знаходиться в комі. Про це йдеться в повідомленні посольства України в Угорщині.

У посольстві уточнили, що аварія сталася напередодні в другій половині дня в області Ноград. З невідомих причин мікроавтобус з'їхав з дорожнього полотна і перекинувся.

"Постраждали 13 українських громадян і водій, громадянин Угорщини. Всім надана перша медична допомога, всіх госпіталізували з різними травмами. Відомо, що 8 громадян України отримали важкі травми, 5 - легкі. Загиблих немає", - йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що сімом постраждалим дозволили покинути лікарні. У той же час один з українців знаходиться в комі, зберігається загроза смерті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на півночі Угорщини в ДТП з українським автобусом постраждали 14 осіб. Автобус рухався по 51 магістралі, вилетів з дороги і перекинувся на дах. На даний момент невідомо, за яких обставин сталася дорожньо-транспортна пригода.