ua en ru
Сб, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ДТП с украинцами в Польше. МИД уточнил количество пострадавших

Грубешев, Суббота 27 января 2024 11:00
UA EN RU
ДТП с украинцами в Польше. МИД уточнил количество пострадавших Фото: спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко
Эксперт: Олег Николенко

В результате ДТП с украинским автобусом в Польше пострадали 20 граждан Украины. Их госпитализировали.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подтвердил, что ночью вблизи населенного пункта Грубешов в Люблинском воеводстве произошло ДТП с участием автобуса украинской компании.

По предварительной информации, 20 украинцев получили травмы разной степени тяжести. Они госпитализированы, предоставляется необходимая медицинская помощь.

Остальные пассажиры направлены к временному месту пребывания.

"Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держит на контроле лечение пострадавших граждан. Решается вопрос предоставления перевозчиком другого автобуса для пассажиров", - отметил Николенко.

Предыстория

Напомним, польские СМИ сегодня, 27 января, сообщили, что недалеко от польско-украинской границы автобус из Украины попал в ДТП. Известно, что автобус на повороте перекинулся на бок.

Как отметили в Польше, в салоне автомобиля находились 59 пассажиров и двое водителей. Польские пограничники отметили, что 18 человек пострадали, их госпитализировали в больницы.

Фото: в Польше перевернулся автобус с украинцами (Facebook/Policja Lubelska)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Польша Авария Граница с Украиной
NEWS
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России