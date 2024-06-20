UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Польщі автобус із українцями злетів у кювет: 14 постраждалих, серед них діти (фото)

Фото: ДТП з українцями сталося у Польщі 20 червня, багато постраждалих (x.com/PolicjaLubelska)
Автор: Наталія Гурковська

20 червня у Польщі, біля міста Красностав, перекинувся автобус з українцями. Постраждали 14 людей, в тому числі двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Так, близько 6:50, на національній дорозі № 17, біля Красностава, автобус з громадянами України з’їхав у кювет. Через це транспорт перекинувся на бік. 

На той момент в автобусі знаходились 58 осіб. З них 14 отримали поранення, 13 були відправлені до лікарні. Серед постраждалих - двоє дітей.

Поліція повідомила, що це був польський автобус, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса був тверезий.

 

Фото з місця ДТП автобуса з українцями у Польщі (x.com/PolicjaLubelska)

ДТП з українцями у Польщі

Зазначимо, що це не перша ДТП, яка трапляється з українцями в Польщі. Так, у травні в місті Гданськ два українські підлітки загинули в ДТП. Хлопці, тікаючи від поліції, на лютій швидкості влетіли в дерево.

Також на початку травня у Варшаві сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинули троє людей. Серед жертв - двоє громадян України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТППольща