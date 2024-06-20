У Польщі автобус із українцями злетів у кювет: 14 постраждалих, серед них діти (фото)

Так, близько 6:50, на національній дорозі № 17, біля Красностава, автобус з громадянами України з’їхав у кювет. Через це транспорт перекинувся на бік.

На той момент в автобусі знаходились 58 осіб. З них 14 отримали поранення, 13 були відправлені до лікарні. Серед постраждалих - двоє дітей.

Поліція повідомила, що це був польський автобус, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса був тверезий.

Фото з місця ДТП автобуса з українцями у Польщі (x.com/PolicjaLubelska)