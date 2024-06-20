В Польше автобус с украинцами слетел в кювет: 14 пострадавших, среди них дети (фото)

Так, около 6:50, на национальной дороге № 17, возле Красностава, автобус с гражданами Украины съехал в кювет. Поэтому транспорт перевернулся на бок.

В тот момент в автобусе находились 58 человек. Из них 14 получили ранения, 13 были отправлены в больницу. Среди пострадавших – двое детей.

Полиция сообщила, что это был польский автобус, следовавший из Киева в Варшаву. Водитель автобуса был трезв.

Фото с места ДТП автобуса с украинцами в Польше (x.com/PolicjaLubelska)