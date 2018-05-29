ДТП с украинцами в Будапеште: 8 человек получили тяжелые травмы

Всего в ДТП пострадали 28 человек

В Будапеште (Венгрия) восемь украинцев из 28, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), получили тяжелые травмы. Об этом сообщила спикер министерства иностранных дел Марьяна Беца в своем Twitter.

"ДТП в Будапеште. К сожалению, пострадали украинские туристы. Предварительно - 28 человек, из них 8 - получили тяжелые травмы. Консул оказывает помощь", - сообщила Беца.

ДТП в Будапешті. На жаль, постраждали українські туристи. Попередньо - 28 осіб, з них 8 - отримали важкі травми. Консул надає допомогу — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 29, 2018

Напомним, 28 мая в Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек. Сообщалось, что двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате аварии снесло практически весь второй этаж, на котором находились около 20 пассажиров.