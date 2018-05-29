ДТП з українцями в Будапешті: 8 людей отримали важкі травми

Всього в ДТП постраждали 28 людей

В Будапешті (Угорщина) вісім українців із 28, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), отримали важкі травми. Про це повідомила речник міністерства закордонних справ Мар'яна Беца у своєму Twitter.

"ДТП в Будапешті. На жаль, постраждали українські туристи. Попередньо - 28 осіб, з них 8 отримали важкі травми. Консул надає допомогу", - повідомила Беца.

ДТП в Будапешті. На шкода, потерпіли українські туристи. Попередньо - 28 осіб, з них 8 - отримали важкі травми. Консул надає допомогу — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 29, 2018

Нагадаємо, 28 травня в Будапешті автобус з українцями потрапив в аварію, в результаті чого постраждали 28 людей. Повідомлялося, що двоповерховий туристичний автобус Setra з України на швидкості врізався в 3,5 метровий обмежувач висоти. В результаті аварії знесло практично весь другий поверх, на якому перебувало близько 20 пасажирів.