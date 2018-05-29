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ДТП з українцями в Будапешті: 8 людей отримали важкі травми

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 11:55
Фото: ДТП в Будапешті (facebook.comMukachevo.net)
Фото: ДТП в Будапешті (facebook.comMukachevo.net)

Всього в ДТП постраждали 28 людей

В Будапешті (Угорщина) вісім українців із 28, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), отримали важкі травми. Про це повідомила речник міністерства закордонних справ Мар'яна Беца у своєму Twitter.

"ДТП в Будапешті. На жаль, постраждали українські туристи. Попередньо - 28 осіб, з них 8 отримали важкі травми. Консул надає допомогу", - повідомила Беца.

Нагадаємо, 28 травня в Будапешті автобус з українцями потрапив в аварію, в результаті чого постраждали 28 людей. Повідомлялося, що двоповерховий туристичний автобус Setra з України на швидкості врізався в 3,5 метровий обмежувач висоти. В результаті аварії знесло практично весь другий поверх, на якому перебувало близько 20 пасажирів.

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Теги публікації: ДТП, Угорщина, Будапешт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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