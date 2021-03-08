ДТП с украинцами в Польше: родственники опознали четырех из пяти погибших

В Польше родственники опознали тела четырех погибших в ДТП с украинским автобусом. Вскоре должны опознать и пятого погибшего.
Об этом заявил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, сообщает "Укринформ".
Он рассказал, что родственники четверых погибших уже прибыли в Польшу и опознали тела. Близкие пятого погибшего еще в пути и вскоре прибудут в Перемышль. Уже во вторник могут начать перевозить тела жертв в Украину, если прокуратура предоставит сегодня все подтверждающие документы.
По его информации, 25 пострадавших еще находятся в больницах и никого из них не выписали.
6 марта вблизи пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец автобус "Познань - Херсон", в котором находились 57 граждан Украины, попал в ДТП. В результате аварии погибли 5 человек.
По состоянию на 07:00 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии).
Напомним, ранее сообщалось, что в Украину отправили первую группу пассажиров этого автобуса. В частности, домой отправили 24 человек.
Водителю уже предъявили обвинение, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Украинского водителя Владимира К. обвиняют в неумышленном совершении аварии на наземном транспорте. Он уже заявил, что не помнит ситуацию с ДТП. Прокуроры запретили ему покидать территорию Польши. Вероятной причиной ДТП стал неудачный маневр, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха.