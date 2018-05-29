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ДТП с украинцами в Будапеште: полиция задержала водителя автобуса

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 16:29
Фото: ДТП в Будапеште (twitter.com/dnewshungary)
Фото: ДТП в Будапеште (twitter.com/dnewshungary)

В результате аварии пострадали 28 человек

За рулем автобуса, которому снесло крышу в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Будапеште, был 52-летний украинец, сейчас его задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает mukachevo.net.

Сообщается, что сейчас он взят под стражу. В полиции Будапешта сообщили также, что возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

В то же время, как информируют в национальной службе скорой помощи Венгрии, жизни пострадавших в аварии ничего не угрожает. Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших тоже нет детей, только взрослые.

Напомним, 28 мая в Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек. Сообщалось, что двухэтажный туристический автобус Setra  из Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате аварии снесло практически весь второй этаж, на котором находились около 20 пассажиров. По данным МИД Украины, восемь украинцев из 28, которые пострадали в ДТП, получили тяжелые травмы. 

ДТП с украинцами в Будапеште: 8 человек получили тяжелые травмы В Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, десятки пострадавших
Теги публикации: Венгрия, Будапешт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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