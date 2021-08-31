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В Австрии семья из Украины попала в аварию, погиб ребенок

Новина українською →
Австрия, Вторник 31 августа 2021 14:16
В Австрии семья из Украины попала в аварию, погиб ребенок Фото: в Австрии украинская семья попала в ДТП (krone.at)
Автор: Тиберий Юрик

В Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участией семьи из Украины. В результате аварии погиб 6-летний ребенок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Kronen Zeitung.

Отмечается, что автомобиль на итальянской регистрации, в котором находилась семья с Украины - родители в возрасте 42 и 34 года, а также двое мальчиков - 6 и 2 года, остановился на третьей полосе трассы А2 из-за поломки.

Автомобиль, которым управлял 40-летний гражданин Австрии, не успел затормозить и врезался в транспортное средство украинцев.

6-летний мальчик погиб на месте ДТП, его 2-летнего брата в тяжелом состоянии вертолетом госпитализировали в больницу в Вене. Родителей с травмами доставили в больницу в Бадене. Гражданин Австрии получил легкие травмы.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Фото: в аварии погиб 6-летний мальчик (krone.at)

Напомним, что в Ровенской в аварии погибли два человека, еще двое госпитализированы - среди них ребенок.

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