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У ДТП за участю "швидкої" у Києві постраждали 6 людей, у тому числі немовля (фото)

Фото: у ДТП за участю "швидкої" у Києві постраждали 6 людей (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок ДТП у Києві у четвер, 9 лютого, постраждали шестеро осіб, серед яких дитина. Її передали лікарям та госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Автомобіль швидкої медичної допомоги, на якому були увімкнені звуковий та світловий спецсигнали, рухався вулицею В’ячеслава Черновола зі сторони проспекту Повітрофлотського", - розповіли в поліції.

Відомо, що швидка перевозила немовля до лікарні. В цей час з нею зіткнувся позашляховик Jeep Grand Cherokee, внаслідок чого спецтранспорт перекинувся на бік.

"За попередньою інформацією внаслідок ДТП постраждало шестеро осіб, серед яких малолітня дитина. Дитину для подальшої госпіталізації передано медикам", - додали в поліції.

Наразі на місці працюють правоохоронці.

Як повідомлялось, у четвер, 9 лютого, у Києві біля "Охматдиту" перекинулася машина "швидкої допомоги". Обійшлося без загиблих.

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КиївДТП