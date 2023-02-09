У ДТП за участю "швидкої" у Києві постраждали 6 людей, у тому числі немовля (фото)

"Автомобіль швидкої медичної допомоги, на якому були увімкнені звуковий та світловий спецсигнали, рухався вулицею В’ячеслава Черновола зі сторони проспекту Повітрофлотського", - розповіли в поліції.

Відомо, що швидка перевозила немовля до лікарні. В цей час з нею зіткнувся позашляховик Jeep Grand Cherokee, внаслідок чого спецтранспорт перекинувся на бік.

"За попередньою інформацією внаслідок ДТП постраждало шестеро осіб, серед яких малолітня дитина. Дитину для подальшої госпіталізації передано медикам", - додали в поліції.

Наразі на місці працюють правоохоронці.