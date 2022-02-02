ДТП з Трухіним. МВС оприлюднило позицію після публікації скандального відео

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило позицію після публікації скандального відео з народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Трухіним. В міністерстві заявили, що народний депутат України є спеціальним суб’єктом кримінального провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МВС .

У МВС повідомили, що кримінальні провадження, в яких нардеп може фігурувати у якості підозрюваного, належать до підслідності Державного бюро розслідувань. Тому, у міністерстві повідомили, справу передали з Нацполіції до ДБР.

"Через це наголошуємо, що всі намагання представляти суть справи так, що нібито народний депутат України О. Трухін про щось намагався "домовитись" із міністром внутрішніх справ України не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні.

У МВС додали, що встановлення всіх фактів і обставин ДТП за участю народного депутата України й прийняття відповідних процесуальних рішень належать до повноважень Державного бюро розслідувань.

Скандальне відео з місця ДТП

"Українська правда" оприлюднила розслідування з відео ДТП, учасником якої був нардеп. Поліціянт, чия була камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами поліціянта, нардеп мав ознаки сп'яніння.

Після цього у "Слузі народу" пообіцяли виключити депутата з фракції.

Що сталось

Ще 23 серпня о 15:45 на Бориспільській трасі при в'їзді до Києва сталася ДТП. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали 6 осіб, серед яких голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано промені та його помічник Роман Лішень.