В ДТП на трассе Киев-Чоп погиб гражданин Грузии

В результате ДТП в Житомирской области погибли десять человек, еще десять пострадали

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП), которое произошло сегодня на трассе Киев-Чоп, погиб гражданин Грузии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Сообщается, что по состоянию на 17:00 известно, что среди погибших - гражданин Грузии, 1962 года рождения; житель Полонного Хмельницкой области, 1974 г.р. (водитель маршрутного автобуса); житель села Гульск Новоград-Волынского района, 2004 г.р.; жительница Киева (уроженка Ровенщины), 1958 г.р.

Напомним, сегодня в Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате аварии погибли десять человек, еще десять пострадали. Позже в полиции рассказали о состоянии пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе. По состоянию на 15:00 известно, что среди травмированных двое детей, из них девочка 2007 года рождения, жительница села Гульск Новоград-Волынского района; мальчик, на вид 13 лет.