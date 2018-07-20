У ДТП на трасі Київ-Чоп загинув громадянин Грузії

В результаті ДТП в Житомирській області загинули десять людей, ще десять постраждали

У дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), що сталася сьогодні на трасі Київ-Чоп, загинув громадянин Грузії. Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

Повідомляється, що станом на 17:00 відомо, що серед загиблих - громадянин Грузії, 1962 року народження, мешканець Полонного Хмельницької області, 1974 р. н. (водій маршрутного автобуса); житель села Гульськ Новоград-Волинського району, 2004 р.; мешканка Києва (уродженка Рівненщини), 1958 р н.

Нагадаємо, сьогодні в Житомирській області зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка, в результаті аварії загинули десять людей, ще десять постраждали. Пізніше у поліції розповіли про стан потерпілих у результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі. Станом на 15:00 відомо, що серед травмованих двоє дітей, з них дівчинка 2007 року народження, жителька села Гульськ Новоград-Волинського району; хлопчик, на вигляд 13 років.