Верховный суд отказался лишить сына Шуфрича водительских прав

Фото: Нестор Шуфрич-младший (112.ua)

Пострадавший в ДТП с Шуфричем-младшим отказался от претензий

Кассационный уголовный суд Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры Киева, которая требовала лишить водительских прав Нестора Шуфрича-младшего за совершенное им ДТП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Постановление было принято 4 декабря 2018 года. Суд таким образом оставил без изменений приговор Печерского суда Киева и определение Апелляционного суда Киева, которые присудили сыну нардепа Нестора Шуфрича 3 года лишения свободы, освободив его от наказания с испытательным сроком на 1 год.

В частности, прокуратура Киева просила Верховный суд назначить повторное рассмотрение апелляции. Однако, поскольку предыдущие инстанции учли, что пострадавший, который получил тяжелые повреждения в результате ДТП, "никаких претензий к Шуфричу не имел". Кроме того, причинен потрепілому жаль "возмещен полностью".

Верховный суд решил, что в постановлениях судов предыдущих инстанций не было нарушения законодательства.

"Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит", - указано в постановлении.

Напомним, 26 августа 2017 года Нестор Шуфрич-младший в Киеве на улице Шота Руставели сбил мужчину на Bentley своего товарища. Пострадавшим оказался 31-летний житель Херсона Алексей Мельниченко, который приехал в столицу на заработки. В аварии мужчина получил перелом голени, предплечья, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, 28 декабря 2017 года Нестору Шуфричу-младшему объявили приговор за совершенное дорожно-транспортное происшествие. В прокуратуре Киева заявили, что будут подавать апелляцию.