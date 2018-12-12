ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Верховный суд отказался лишить сына Шуфрича водительских прав

Новости » Политика    12.12.2018 - 14:54
Верховный суд отказался лишить сына Шуфрича водительских прав
Фото: Нестор Шуфрич-младший (112.ua)

Пострадавший в ДТП с Шуфричем-младшим отказался от претензий

Кассационный уголовный суд Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы прокуратуры Киева, которая требовала лишить водительских прав Нестора Шуфрича-младшего за совершенное им ДТП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Постановление было принято 4 декабря 2018 года. Суд таким образом оставил без изменений приговор Печерского суда Киева и определение Апелляционного суда Киева, которые присудили сыну нардепа Нестора Шуфрича 3 года лишения свободы, освободив его от наказания с испытательным сроком на 1 год.

В частности, прокуратура Киева просила Верховный суд назначить повторное рассмотрение апелляции. Однако, поскольку предыдущие инстанции учли, что пострадавший, который получил тяжелые повреждения в результате ДТП, "никаких претензий к Шуфричу не имел". Кроме того, причинен потрепілому жаль "возмещен полностью".

Верховный суд решил, что в постановлениях судов предыдущих инстанций не было нарушения законодательства.

"Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит", - указано в постановлении.

Напомним, 26 августа 2017 года Нестор Шуфрич-младший в Киеве на улице Шота Руставели сбил мужчину на Bentley своего товарища. Пострадавшим оказался 31-летний житель Херсона Алексей Мельниченко, который приехал в столицу на заработки. В аварии мужчина получил перелом голени, предплечья, а также закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, 28 декабря 2017 года Нестору Шуфричу-младшему объявили приговор за совершенное дорожно-транспортное происшествие. В прокуратуре Киева заявили, что будут подавать апелляцию.

В Киеве избили сына Шуфрича ДТП с сыном Шуфрича: прокуратура обжалует решение суда
Новости Украины Шуфрич
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь