Верховний суд відмовився позбавити сина Шуфрича водійських прав

Фото: Нестор Шуфрич-молодший (112.ua)

Постраждалий у ДТП з Шуфричем-молодшим відмовився від претензій

Касаційний кримінальний суд Верховного суду відмовив у задоволенні скарги прокуратури Києва, яка вимагала позбавити водійських прав Нестора Шуфрича-молодшого за скоєне ним ДТП. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну постанову суду.

Постанову була ухвалена 4 грудня 2018 року. Суд таким чином залишив без змін вирок Печерського суду Києва та ухвалу Апеляційного суду Києва, котрі присудили сину нардепа Нестора Шуфрича 3 роки позбавлення волі, звільнивши його від покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Зокрема, прокуратура Києва просила Верховний суд призначити повторний розгляд апеляції. Однак, оскільки попередні інстанції врахували, що постраждалий, який отримав тяжкі ушкодження у результаті ДТП, "жодних претензій до Шуфрича не мав". Крім того, заподіяна потрепілому шкода "відшкодована повністю".

Верховний суд вирішив, що в ухвалах судів попередніх інстанцій не було порушення законодавства.

"Це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає", - вказано у постанові.

Нагадаємо, 26 серпня 2017 року Нестор Шуфрич-молодший в Києві на вулиці Шота Руставелі збив на чоловіка на Bentley свого товариша. Потерпілим виявився 31-річний житель Херсона Олексій Мельниченко, який приїхав до столиці на заробітки. В аварії чоловік отримав перелом гомілки, передпліччя, а також закриту черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, 28 грудня 2017 року Нестору Шуфричу-молодшому оголосили вирок за скоєну дорожньо-транспортну пригоду. У прокуратурі Києва заявили, що подаватимуть апеляцію.