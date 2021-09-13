ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ДТП в Сумской области травмированы трое несовершеннолетних детей

Новина українською →
Сумская область, Понедельник 13 сентября 2021 07:08
В ДТП в Сумской области травмированы трое несовершеннолетних детей Фото: в ДТП в Сумской области травмированы трое несовершеннолетних детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

В ДТП в Сумской области травмированы трое несовершеннолетних детей. ДТП произошло на автодороге "Батурин-Конотоп-Сумы" в пгт Николаевка.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр Национальной полиции в Сумской области.

"Предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ 2109", под управлением 32-летнего мужчины, выехал на встречную полосу без включенного света фар, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАН". Оба авто получили значительные механические повреждения", - указано в сообщении.

Травмы различной тяжести получили водитель и пассажиры автомобиля "ВАЗ".

"Трое несовершеннолетних детей 12-ти, 10-ти и 4-х лет доставлены в Сумскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП
NEWS
На пути к "желтой" зоне. Когда усилят карантин: новые правила и условия
На пути к "желтой" зоне. Когда усилят карантин: новые правила и условия
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси