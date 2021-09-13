У ДТП на Сумщині травмовано трьох неповнолітніх дітей. ДТП сталася на автодорозі "Батурин-Конотоп-Суми" в смт Миколаївка.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-центр Національної поліції в Сумській області.

"Попередньо встановлено, що автомобіль "ВАЗ 2109", під керуванням 32-річного чоловіка, виїхав на зустрічну смугу без включеного світла фар, в результаті чого скоїв зіткнення з вантажним автомобілем "МАН". Обидва авто отримали значні механічні пошкодження", - зазначено в повідомленні.

Травми різної тяжкості отримали водій і пасажири автомобіля "ВАЗ".

"Троє неповнолітніх дітей 12-ти, 10-ти і 4-х років доставлені в Сумську обласну клінічну лікарню", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).