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ДТП з суддею в Києві: ДБР звернулося до мешканців області з важливим проханням

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Київ, Неділя 28 травня 2023 16:43
ДТП з суддею в Києві: ДБР звернулося до мешканців області з важливим проханням Фото: ДБР звернулося до мешканців області (facebook.com dbr.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Жителів Києва та області закликали повідомити ДБР про всі відомі випадки минулих правопорушень судді Олексія Тандира.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян в ефірі телемарафону.

"Хочу звернутися до жителів Київської області, зокрема, Макарівського району. Якщо вам відомі факти, що очільник райсуду і раніше в минулому сідав напідпитку за кермо, просимо зателефонувати на гарячу лінію ДБР", - наголосила Сап'ян.

Номер гарячої лінії ДБР - 044 339 51 35.

Смертельна ДТП в Києві

В п'ятницю, 26 травня, на одному з блокпостів у Києві сталася ДТП.

Як стало відомо, голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив насмерть 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.

За даними правоохоронців, перебуваючи на місці аварії, Тандир мав ознаки алкогольного сп'яніння, однак відмовлявся здавати аналіз на вміст алкоголю чи наркотиків в крові. В результаті правоохоронці через суд отримали дозвіл на примусову експертизу.

Вчора, за рішення експертизи Печерський районний суд Києві відправив Тандира під варту.

Усі подробиці смертельної ДТП за участі судді - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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