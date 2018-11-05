ДТП в Польше: среди пострадавших украинцев нет

Фото: ДТП в Польше (bochnianin.pl)

Авария произошла 4 ноября, неподалеку от польского города Бохня

Украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше, которое произошло вчера, 4 ноября, неподалеку г. Бохня. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Twitter.

По информации консула Украины в Кракове, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше.

Напомним, в Польше вблизи города Бохня на автостраде А4 в воскресенье, 4 октября 2018, произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного украинского автобуса.

Семь раненых, среди которых беременная женщина и двое детей, получили медицинскую помощь на месте происшествия и были отправлены в больницу для дальнейшей диагностики. О происшествии сообщили в прокуратуру.

Остальные 72 пассажира автобуса были отправлены в школы в городе Прошувки, где они ждут на пересадку на другой автобус.