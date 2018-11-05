ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

ДТП в Польше: среди пострадавших украинцев нет

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 09:45
Фото: ДТП в Польше (bochnianin.pl)
Фото: ДТП в Польше (bochnianin.pl)

Авария произошла 4 ноября, неподалеку от польского города Бохня

Украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше, которое произошло вчера, 4 ноября, неподалеку г. Бохня. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Twitter.

По информации консула Украины в Кракове, украинцев нет среди пострадавших в ДТП в Польше.

ДТП в Польше: среди пострадавших украинцев нет

 

ДТП в Польше: среди пострадавших украинцев нетНапомним, в Польше вблизи города Бохня на автостраде А4 в воскресенье, 4 октября 2018, произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного украинского автобуса.

Семь раненых, среди которых беременная женщина и двое детей, получили медицинскую помощь на месте происшествия и были отправлены в больницу для дальнейшей диагностики. О происшествии сообщили в прокуратуру.

Остальные 72 пассажира автобуса были отправлены в школы в городе Прошувки, где они ждут на пересадку на другой автобус.

 

В Польше в ДТП попал автобус с украинцами
Новости Украины МИД УкраиныДТПУкраинаПольша
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь