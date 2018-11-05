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ДТП у Польші: серед постраждалих немає українців

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 09:45
Фото: ДТП у Польші (bochnianin.pl)
Фото: ДТП у Польші (bochnianin.pl)

Аварія сталася 4 листопада, неподалік польського міста Бохня

Українців немає серед постраждалих у ДТП в Польщі, яке сталося вчора, 4 листопада, неподалік м. Бохня. Про це передає РБК-Україна з посиланням на МЗС України у Twitter.

За інформацією консула України в Кракові, українців немає серед постраждалих у ДТП в Польщі.

ДТП у Польші: серед постраждалих немає українців

Нагадаємо, в Польщі поблизу міста Бохня на автостраді А4 в неділю, 4 жовтня 2018, сталося зіткнення чотирьох легкових автомобілів й двоповерхового українського автобуса.

Сім поранених, серед яких вагітна жінка та двоє дітей, отримали медичну допомогу на місці пригоди й були відправлені до лікарні для подальшої діагностики. Про пригоду було повідомлено прокуратуру.

Інших 72 пасажирів автобусу було відправлено до школи у місті Прошувки, де вони чекають на пересадку іншого автобуса. 

 

В Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями
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