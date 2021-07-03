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В ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, среди них - несовершеннолетний

Автор: Юлия Струк

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадали четверо украинцев. Их госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера.

"Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в т.ч. несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм", - сообщил Николенко.

По его словам, консул находится на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей.

Напомним, в начале марта в Польше вблизи Кашице произошло ДТП с украинскими гражданами. Автобус с 57 украинцами съехал с дороги и перевернулся. В результате происшествия погибли пять человек.

В украинском МИД уточнили, что жертвами аварии стали 5 граждан, а не шесть, как изначально сообщили. Одного человека, который считался умершим, удалось реанимировать в больнице, однако он находился в тяжелом состоянии.

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ДТППольшапострадавшие