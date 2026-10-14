У ДТП під Харковом загинула жінка, яка у лютому втратила чоловіка і трьох дітей через удар РФ

На Харківщині внаслідок ДТП загинула Ольга Крівогуб, яка в лютому 2026-го втратила чоловіка та трьох дітей через російський удар по Богодухову. Після трагедії жінка народила доньку Катерину. Дитина постраждала в аварії та перебуває в лікарні.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Суспільне Харків".
Аварія сталася 13 жовтня близько 17-18 години. За словами голови Нововодолазької громади Олександра Єсіна, Ольга їхала з Нової Водолаги в напрямку Харкова. Жінка з’їхала з дороги приблизно за 300 метрів після виїзду з населеного пункту.
Ольга померла в кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. Її доньку спочатку доправили до лікарні в Новій Водолазі, а потім перевезли до Харкова.
У дівчинки діагностували перелом ребра, забій легень і садна. За словами директора лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги Харківської міськради Євгенія Благовещенського, дитина перебуває в стані середньої тяжкості.
За попередньою інформацією, родичі загиблих планують забрати дівчинку. Громада перевіряє можливість передати дитину під їхню опіку.
Уночі 10 лютого російська армія вдарила "Шахедом" по будинку родини в Богодухові. Тоді загинули чоловік Ольги Григорій Шикула та троє дітей - донька і сини-близнюки.
Родина переїхала до цього будинку лише за день до атаки. Житло вибрали ближче до лікарні, оскільки Ольга чекала на четверту дитину.
34-річний Григорій був ветераном. Він близько року захищав Україну на фронті, воював на Куп’янському та Запорізькому напрямках і втратив ногу.
Після загибелі чоловіка та дітей Ольга народила доньку 11 березня. Дівчинку назвали Катериною.
За допомогою благодійного фонду, пожертв людей та Харківської обласної військової адміністрації жінка придбала будинок у Новій Водолазі.