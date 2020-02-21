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ДТП на остановке в Броварах: дело полицейского передали в суд

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 09:54
ДТП на остановке в Броварах: дело полицейского передали в суд
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В прошлом году пьяный правоохранитель за рулем автомобиля въехал в остановку общественного транспорта

В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-полицейского по факту совершения дорожно-транспортного происшествия в Броварах, в результате которого один человек погиб и один получил тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, вечером 26 сентября 2019 года пьяный правоохранитель за рулем автомобиля Opel, значительно превысил скорость, и потерял управление. В результате водитель въехал в остановку общественного транспорта и совершил наезд на семейную пару. От полученных травм женщина погибла на месте, ее муж получил тяжкие телесные повреждения.

"В случае доказательства вины, бывшему полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Броварах произошла еще одно ДТП с участием полицейского. 16 февраля в Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек. В результате один человек погиб, еще один с травмами доставлен в больницу. Виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия. Суд взял полицейского под стражу.

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