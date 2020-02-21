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ДТП на зупинці в Броварах: справу поліцейського передали до суду

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 09:54
ДТП на зупинці в Броварах: справу поліцейського передали до суду
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Минулого року п'яний правоохоронець за кермом автомобіля в'їхав у зупинку громадського транспорту

До суду скеровано обвинувальний акт відносно екс-поліцейського за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди в Броварах, внаслідок якої одна особа загинула та одна отримала тяжкі тілесні ушкодження. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, ввечері 26 вересня 2019 року п'яний правоохоронець за кермом автомобіля Opel, значно перевищив швидкість і втратив керування. В результаті водій в'їхав у зупинку громадського транспорту та скоїв наїзд на сімейну пару. Від отриманих травм жінка загинула на місці, її чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження.

"У разі доведення вини, колишньому поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Броварах сталась ще одна ДТП з участю поліцейського. 16 лютого у Броварах п'яний поліцейський збив на пішохідному переході двох людей. В результаті один чоловік загинув, ще один із травмами доставлений в лікарню. Винуватець ДТП намагався втекти з місця події. Суд взяв поліцейського під варту.

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