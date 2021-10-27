ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

ДТП у Харкові: став відомий стан постраждалих пасажирів Infiniti

Новость на русском →
Харків, Середа 27 жовтня 2021 12:08
ДТП у Харкові: став відомий стан постраждалих пасажирів Infiniti Фото: стало відомо, який стан постраждалих в ДТП у Харкові (t me kharkiv1654)
Автор: Анастасія Рокитна

У Харкові на перехресті проспектів Героїв Сталінграда і Гагаріна сталася серйозна ДТП, в результаті якої загинула одна людина та ще троє постраждали. Стало відомо, який зараз стан потерпілих.

Про це заявила заступник мера міста Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на її брифінг.

Вона повідомила, що водій Infiniti сильно не постраждав, йому надали допомоги амбулаторно і він покинув лікарню.

Станом на зараз, у лікарні перебуває троє людей. Це пасажири автомобіля Infiniti. Горбунова-Рубан розповіла про стан постраждалих.

"Постраждав хлопець 19 років - закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забій голови, вивих плеча, забій тулубу. На лікуванні", - розповіла вона про одного з постраждалих.

У дівчини, якій 16 років, закритий перелом лівого бедра, забій м'яких тканин голови тулубу. Вона також на лікуванні, її стан стабільний, розповіла заступник голови міськради.

Ще один постраждалий - хлопець 19 років. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забій голови, шиї, закритий перелом ключиці.

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало всю інформацію про резонансну ДТП у Харкові.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Харків
NEWS
Локдаун шириться по Україні. У "червону" зону потрапили вже 15 областей: правила та обмеження
Локдаун шириться по Україні. У "червону" зону потрапили вже 15 областей: правила та обмеження
DAILY
Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг