ДТП у Харкові: став відомий стан постраждалих пасажирів Infiniti

У Харкові на перехресті проспектів Героїв Сталінграда і Гагаріна сталася серйозна ДТП, в результаті якої загинула одна людина та ще троє постраждали. Стало відомо, який зараз стан потерпілих.

Про це заявила заступник мера міста Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на її брифінг.

Вона повідомила, що водій Infiniti сильно не постраждав, йому надали допомоги амбулаторно і він покинув лікарню.

Станом на зараз, у лікарні перебуває троє людей. Це пасажири автомобіля Infiniti. Горбунова-Рубан розповіла про стан постраждалих.

"Постраждав хлопець 19 років - закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забій голови, вивих плеча, забій тулубу. На лікуванні", - розповіла вона про одного з постраждалих.

У дівчини, якій 16 років, закритий перелом лівого бедра, забій м'яких тканин голови тулубу. Вона також на лікуванні, її стан стабільний, розповіла заступник голови міськради.

Ще один постраждалий - хлопець 19 років. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забій голови, шиї, закритий перелом ключиці.