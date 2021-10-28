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ДТП в Харькове: сегодня изберут меру пресечения 16-летнему водителю Infiniti

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Харьков, Четверг 28 октября 2021 08:53
ДТП в Харькове: сегодня изберут меру пресечения 16-летнему водителю Infiniti Фото: сегодня изберут меру пресечения 16-летнему водителю Infiniti (hk.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 28 октября суд изберет меру пресечения 16-летнему водителю Infiniti. Он обвиняется в совершении смертельного ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Позиция прокуратуры

Как проинформировали в МВД, прокуратура сегодня будет настаивать на аресте водителя Infiniti.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей, на чем будут настаивать и следствие, и прокуратура", - заявили правоохранители.

Где сейчас находится подозреваемый

16-летний водитель автомобиля Infiniti после смертельного ДТП на проспекте Гагарина находится в изоляторе временного содержания.

Известно, что ходатайство об избрании меры пресечения 16-летнему водителю будет рассматривать Киевский районный суд Харькова.

Что грозит вероятному виновнику

В случае доказательства вины, водителю Infiniti грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Отметим, по факту смертельного ДТП в Харькове полиция возбудила еще одно уголовное дело. Прокуратура намерена выяснить, как 16-летний подросток оказался за рулем Infiniti.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю автомобиля Infiniti, который вчера совершил смертельное ДТП в Харькове. Все детали резонансного ДТП ранее раскрывало РБК-Украина.

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