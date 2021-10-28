ДТП в Харькове: сегодня изберут меру пресечения 16-летнему водителю Infiniti
Сегодня, 28 октября суд изберет меру пресечения 16-летнему водителю Infiniti. Он обвиняется в совершении смертельного ДТП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Позиция прокуратуры
Как проинформировали в МВД, прокуратура сегодня будет настаивать на аресте водителя Infiniti.
"Мера пресечения в виде содержания под стражей, на чем будут настаивать и следствие, и прокуратура", - заявили правоохранители.
Где сейчас находится подозреваемый
16-летний водитель автомобиля Infiniti после смертельного ДТП на проспекте Гагарина находится в изоляторе временного содержания.
Известно, что ходатайство об избрании меры пресечения 16-летнему водителю будет рассматривать Киевский районный суд Харькова.
Что грозит вероятному виновнику
В случае доказательства вины, водителю Infiniti грозит от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Отметим, по факту смертельного ДТП в Харькове полиция возбудила еще одно уголовное дело. Прокуратура намерена выяснить, как 16-летний подросток оказался за рулем Infiniti.
Напомним, правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю автомобиля Infiniti, который вчера совершил смертельное ДТП в Харькове. Все детали резонансного ДТП ранее раскрывало РБК-Украина.