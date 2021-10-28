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ДТП у Харкові: сьогодні оберуть запобіжний захід 16-річному водієві Infiniti

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Харків, Четвер 28 жовтня 2021 08:53
ДТП у Харкові: сьогодні оберуть запобіжний захід 16-річному водієві Infiniti Фото: сьогодні оберуть запобіжний захід 16-річному водієві Infiniti (hk.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 28 жовтня суд обере запобіжний захід 16-річному водієві Infiniti. Він звинувачується у скоєнні смертельного ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Позиція прокуратури

Як проінформували в МВС, прокуратура сьогодні наполягатиме на арешті водія Infiniti.

"Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, на чому наполягатимуть і слідство, і прокуратура", - заявили правоохоронці.

Де наразі перебуває підозрюваний

16-річний водій автомобіля Infiniti після смертельної ДТП на проспекті Гагаріна перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Відомо, що клопотання про обрання запобіжного заходу 16-річному водію розглядатиме Київський районний суд Харкова.

Що загрожує ймовірному винуватцю

У разі доведення вини, водію Infiniti загрожує від 3 до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до трьох років або без такого.

Зазначимо, за фактом смертельної ДТП у Харкові поліція порушила ще одну кримінальну справу. Прокуратура має намір з'ясувати, як 16-річний підліток опинився за кермом Infiniti.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 16-річному водію автомобіля Infiniti, який вчора скоїв смертельну ДТП у Харкові. Всі деталі резонансного ДТП раніше розкривало РБК-Україна.

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