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ДТП в Харькове: появились новые подробности смертельной аварии

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Харьков, Четверг 28 октября 2021 12:00
ДТП в Харькове: появились новые подробности смертельной аварии Фото: подробности смертельной аварии в Харькове (hk.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Водитель Infiniti, совершивший смертельную аварию в Харькове, пытался повлиять на ход следствия, заявляя об угоне машины. Во время допроса подросток отказывался давать какие-либо показания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко в эфире Украина24.

"Сторона защиты заявляет, что это не он находился за рулем. Это их позиция, у нас есть доказательства, и во время следствия мы будем собирать доказательную базу и доказывать именно свою позицию", - рассказал Чубенко.

Представитель прокуратуры отметил, что скорость, с которой двигался обвиняемый пока не установлена экспертизой.

"Только экспертиза может указать точную цифру. Это примерно около 180 км/ч", - под

По словам пресс-секретаря прокуратуры, подозреваемый во время пребывания в больнице заявлял о том, что якобы машина была похищена, а во время его задержания он представлялся другой фамилией.

"Есть риски того, что подозреваемый может прятать вещественные доказательства или влиять на свидетелей, которые являются его друзьями, хоть они и находятся в тяжелом состоянии в больнице", - предположил Чубенко.

На вопрос признает ли 16-летний подросток свою вину, спикер ответил, что подозреваемый отказывается от показаний.

"На момент допроса он отказывался давать показания, ссылаясь на статью 163 КУ" , - добавил Чубенко.

Напомним, суд избрал меру пресечения подозреваемому в смертельном ДТП на проспекте Гагарина. Николая Харьковского, которому 16 лет, отправили в СИЗО.

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