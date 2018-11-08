ДТП в Харькове: один из пострадавших отказался от претензий к Зайцевой

Фото: Елена Зайцева (УНИАН)

Скорее всего речь идет о Юрии Неудачин, который травмировал ногу в результате аварии

Один из пострадавших в результате ДТП в Харькове отказался от гражданского иска и от претензий к подозреваемой Елене Зайцевой. Об этом заявил ее адвокат Евгений Мельниченко во время судебного заседания, передает РБК-Украина со ссылкой на харьковское издание NewsRoom.

Защитник Зайцевой отказался называть фамилию пострадавшего, объяснив, что потерпевший не давал согласия разглашать его имя.

По информации NewsRoom, от претензий, скорее всего, отказался Юрий Неудачин. В результате ДТП он получил травму ноги, после чего семья Зайцевой заплатила ему 50 000 гривен. В феврале Неудачин заявлял, что все равно хочет подавать гражданский иск, несмотря на полученную материальную компенсацию.

Кроме того, во время заседания 7 ноября в Киевском суде Харькова адвокат Мельниченко заявил, что состояние здоровья Зайцевой постоянно ухудшается и просил отпустить его под домашний арест. Однако ранее медкомиссия ХОГА пришла к выводу, что девушка может и дальше находиться под стражей.

Как сообщало РБК-Украина, накануне арест Зайцевой и другого подозреваемого Геннадия Дронова продлили до 5 января 2019 года.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись внедорожник Lexus RX, которым управляла Елена Зайцева, и Volkswagen, за рулем которого был Геннадий Дронов. В результате ДТП погибли шесть человек и еще пятеро получили ранения. Сейчас оба водителя находятся на скамье подсудимых. Судебное разбирательство продолжается.