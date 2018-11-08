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ДТП у Харкові: один із потерпілих відмовився від претензій до Зайцевої

Новини » Суспільство    08.11.2018 - 12:44
Фото: Олена Зайцева (УНІАН)
Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Найімовірніше мова йде про Юрія Неудачина, який травмував ногу внаслідок аварії

Один з потерпілих унаслідок ДТП у Харкові відмовився від цивільного позову і від претензій до підозрюваної Олени Зайцевої. Про це заявив її адвокат Євгеній Мельниченко під час судового засідання, передає РБК-Україна з посиланням на харківське видання NewsRoom.

Захисник Зайцевої відмовився називати прізвище постраждалого, пояснивши, що потерпілий не давав згоди розголошувати його ім’я.  

За інформацією NewsRoom, від претензій, скоріш за все, відмовився Юрій Неудачин. Унаслідок ДТП він отримав травму ноги, після чого сім’я Зайцевої заплатила йому 50 тисяч гривень. У лютому Неудачин заявляв, що все одно хоче подавати цивільний позов, не зважаючи на отриману матеріальну компенсацію.

Крім того, під час засідання 7 листопада  в Київському суді Харкова адвокат Мельниченко заявив, що стан здоров'я Зайцевої постійно погіршується і просив відпустити  її під домашній арешт. Однак раніше медкомісія ХОДА дійшла висновку, що дівчина може і далі перебувати під вартою.

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні арешт Зайцевої та іншого підозрюваного Геннадія Дронова продовжили до 5 січня 2019 року.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова зіткнулися позашляховик Lexus RX, яким кермувала Олена Зайцева, та Volkswagen, за кермом якого був Геннадій Дронов. Унаслідок ДТП загинули шестеро людей та ще п’ятеро отримали поранення. Наразі обоє водіїв перебувають на лаві підсудних. Судовий розгляд триває.

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