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ДТП в Голосеевском районе: виновника арестовали

Новости » Происшествия     04.01.2020 - 16:51
ДТП в Голосеевском районе: виновника арестовали
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Россиянина, причинившего ДТП, арестовали на 2 месяца

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения 24-летнему гражданину России, который причинил смертельную автомобильную аварию в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу прокуратуры Киева Facebook.

По данным прокуратуры, водитель автомобиля BMW X5, причинивший дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали 2 человека, был арестован на 2 месяца. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что виновником ДТП является 24-летний россиянин, уроженец Республики Кабардино-Балкария. Гражданину РФ грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

ДТП в Голосеевском районе: виновника арестовали

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошла смертельная авария в Голосеевском районе. Полиция установила, что автомобиль BMW выполнял поворот с улицы Бурмистенка на Васильковскую, в результате чего столкнулся с Mercedes, который ехал по главной дороге. В результате ДТП погибли 2 человека.

Также РБК-Украина писало, что в городе Здолбунов произошло тройное дорожньо-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей. В результате автомобильного происшествия погибли два человека.

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