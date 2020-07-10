ДТП в Днепре: двое погибших и трое пострадавших

Вчера в Днепре на Полтавском шоссе столкнулись две машины. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли два человека, и еще двое с травмами средней степени тяжести и одну крайне "тяжелую" госпитализировала "скорая".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, лобовое столкновение двух автомобилей Volkswagen и Ford произошло около 23:00 возле заправки UPG. По предварительной информации Volkswagen Crafter двигаясь в сторону выезда из города выехал на встречную полосу движения, чтобы обогнать грузовик MAN, где и столкнулся с Ford Focus.

Фото: ДТП в Днепре (dp.informator.ru)

В результате столкновения в легковушке Ford Focus 54-летний мужчина и 32-летняя женщина погибли на месте происшествия. Самого же водителя этого авто в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу имени Мечникова.

Также известно, что водитель Volkswagen Crafter серьезно не пострадал, однако его пассажир получил травмы средней степени тяжести. Обоих для оказания помощи медики забрали в 6 городскую больницу.

Как отмечается, на месте происшествия работали несколько экипажей патрульной полиции, три бригады скорой помощи и два пожарных подразделения. Правоохранители устанавливают детали происшествия.

Напомним, во Львове водитель автомобиля Audi, в котором были трое граждан Египта, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой пострадали двое людей.

Кроме того, в Черкасской области на трассе Н-1 Киев - Знаменка перевернулся бензовоз, вследствие чего произошел разлив топлива, которое мгновенно вспыхнуло.