ua en ru
Вт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДТП на блокпосту в Києві: водію повідомили про підозру та просять про арешт

Новость на русском →
Київ, Вівторок 25 липня 2023 16:51
ДТП на блокпосту в Києві: водію повідомили про підозру та просять про арешт Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Водію, який вночі влаштував смертельне ДТП на блокпосту в Києві, повідомили про підозру. Йому планують обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

"Повідомлено про підозру водію автомобіля "Volkswagen" за фактом смертельної ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований з травмами", - йдеться у повідомленні.

Деталі справи

Смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці.

Так, водій автомобіля "Volkswagen", рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.

Жертви ДТП

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший - госпіталізований у важкому стані.

Фото: ДТП (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Крім того, водій протаранив ще один автомобіль, в якому перебував військовослужбовець. Він отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу.

Водія хочуть відправити у СІЗО

Наразі водію повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.

ДТП з військовими у Києві

Нагадаємо, що це не перша смертельна ДТП за участю військової Нацгвардії. Так, 25 травня, о 23.55 водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським в Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

Пізніше з'ясувалося, що за кермом був суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. На цей час суддя Тандир перебуває під вартою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТП
NEWS
У Силах оборони розкрили деталі просування у районі Старомайорського
У Силах оборони розкрили деталі просування у районі Старомайорського
DAILY
За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок від фронту. Як Куп’янськ тримає оборону та пам’ятає жахи російської окупації