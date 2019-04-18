В ДТП с автобусом на Мадейре погибли 29 граждан Германии

Фото: ДТП на Мадейре (Homem Gouveia/Lusa)

Один из пострадавших умер в больнице

В результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом на острове Мадейра в Португалии в среду, 17 апреля, погибли 29 человек, все они граждане Германии. Об этом сообщил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Ранее сообщалось о 28 погибших и 28 пострадавших, но один из раненых умер в больнице.

По данным властей, двое пострадавших - граждане Португалии, остальные - граждане Германии.

Также сообщалось, что всего в автобусе находилось около 50 человек, среди погибших - 11 мужчин и 17 женщин. По предварительной и нформации детей среди пострадавших и погибших нет.

Сотрудники германского посольства в Лиссабоне поддерживают связь с местными властями, в МИД ФРГ создан оперативный кризисный штаб.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие на Мадейре произошло на крутом повороте над склоном, на котором расположены несколько домов. По одной из предварительных версий, из-за отказа тормозов автобус вылетел с дороги, перевернулся и упал на один из домов.