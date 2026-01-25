ДТЕК звернувся до мешканців Троєщини в Києві: нам потрібна допомога

"На Лівому березі Києва, у Деснянському районі, ситуація з електропостачанням та опаленням наразі найскладніша через регулярні обстріли", - наголосили в ДТЕК.

З слів енергетиків, коли світло з’являється після відключень, багато мешканців одночасно вмикають електрообігрівачі та інші потужні прилади, що створює додаткове навантаження на пошкоджені мережі.

Через це виникають нові аварії, і повернення світла затягується ще більше.

Енергетики наголошують, що навіть невелика економія електроенергії з боку кожної родини допоможе зменшити навантаження на мережі та забезпечити стабільніше електропостачання для всіх.

"Користуйтеся потужними приладами по черзі, не одночасно. Зараз дуже важливий внесок кожного з нас", - звернулися в ДТЕК до містян.

На Троєщині розгорнули два наметові містечка через відсутність опалення та світла після обстрілів. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що рішення ухвалили після аналізу ситуації у столиці.

У кожному містечку по 6 наметів, здатних тимчасово прийняти до 40 осіб кожен, де можна зігрітися, підзарядити техніку та відпочити.

У Києві працюють близько 600 рятувальників, які розбирають завали в небезпечних умовах. Місцева поліція посилено патрулює район. Містечка працюватимуть до відновлення теплопостачання.