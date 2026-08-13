ДТЕК значно збільшив число оновлених енергообʼєктів мереж: як це вплине на зиму

Так, у першому півріччі 2026 року оператори систем розподілу "ДТЕК Мережі" реконструювали 7 трансформаторних пунктів і 17 підстанцій, а також побудували 13 нових трансформаторних пунктів у:

Києві;

Київській;

Дніпропетровській;

Одеській областях.

"Це у 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в ньому.

Паралельно енергетики ДТЕК відремонтували майже 2 тисяч км повітряних та 4,6 тисяч км кабельних ліній, а також полагодили майже 3 тисяч енергооб’єктів.

Ще 5 тисяч км трас повітряних ліній розчистили від дерев і чагарників, щоб знизити ризик аварій.

"Ми продовжуємо системно оновлювати електромережі та підвищувати їхню стійкість. За перше півріччя збільшили обсяги реконструкції та нового будівництва енергооб’єктів у 1,5 рази порівняно з минулим роком", - зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

За її словами, у 2026 році компанія планує інвестувати понад 6,7 млрд грн в оновлення мереж.

"Це дозволить нам створити запас міцності на майбутній опалювальний сезон", - додала вона.