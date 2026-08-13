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ДТЕК значно збільшив число оновлених енергообʼєктів мереж: як це вплине на зиму

17:44 13.08.2026 Чт
2 хв
В ДТЕК прозвітували про підготовку до зими
aimg Сергій Новіков
ДТЕК оновив 37 енергооб’єктів у першому півріччі (фото: Getty Images)

Компанія ДТЕК оновила 37 енергетичних обʼєктів мережевої інфраструктури в рамках підготовки до проходження наступної зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Так, у першому півріччі 2026 року оператори систем розподілу "ДТЕК Мережі" реконструювали 7 трансформаторних пунктів і 17 підстанцій, а також побудували 13 нових трансформаторних пунктів у:

  • Києві;
  • Київській;
  • Дніпропетровській;
  • Одеській областях.

"Це у 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в ньому.

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Паралельно енергетики ДТЕК відремонтували майже 2 тисяч км повітряних та 4,6 тисяч км кабельних ліній, а також полагодили майже 3 тисяч енергооб’єктів.

Ще 5 тисяч км трас повітряних ліній розчистили від дерев і чагарників, щоб знизити ризик аварій.

"Ми продовжуємо системно оновлювати електромережі та підвищувати їхню стійкість. За перше півріччя збільшили обсяги реконструкції та нового будівництва енергооб’єктів у 1,5 рази порівняно з минулим роком", - зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

За її словами, у 2026 році компанія планує інвестувати понад 6,7 млрд грн в оновлення мереж.

"Це дозволить нам створити запас міцності на майбутній опалювальний сезон", - додала вона.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року ДТЕК Ріната Ахметова встановив майже 136 тисяч "розумних" лічильників. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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