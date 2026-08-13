ДТЭК значительно увеличил число обновленных энергообъектов сетей: как это повлияет на зиму

Так, в первом полугодии 2026 года операторы систем распределения "ДТЭК Сети" реконструировали 7 трансформаторных пунктов и 17 подстанций, а также построили 13 новых трансформаторных пунктов в:

Киеве;

Киевской;

Днепропетровской;

в Одесской областях.

"Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году", - говорится в нем.

Параллельно энергетики ДТЭК отремонтировали почти 2 тысячи км воздушных и 4,6 тысячи км кабельных линий, а также починили почти 3 тысячи энергообъектов.

Еще 5 тысяч км трасс воздушных линий расчистили от деревьев и кустарников, чтобы снизить риск аварий.

"Мы продолжаем системно обновлять электросети и повышать их устойчивость. За первое полугодие увеличили объемы реконструкции и нового строительства энергообъектов в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом", - отметила генеральный директор "ДТЭК Сети" Алина Бондаренко.

По ее словам, в 2026 году компания планирует инвестировать более 6,7 млрд грн в обновление сетей.

"Это позволит нам создать запас прочности на предстоящий отопительный сезон", - добавила она.