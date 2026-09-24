ДТЕК здобув дві національні нагороди за клієнтський сервіс

Компанія ДТЕК Мережі отримала дві нагороди Всеукраїнської премії Ukrainian CX Excellence за проєкти, які спрощують взаємодію з клієнтами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Зазначається, що компанію відзначили у номінаціях "Кращий CX-кейс у контакт-центрі" та "Кращий CX-кейс із застосування Employee Experience".
Першу нагороду отримав сервіс автоматичного інформування про відсутність світла.
Під час дзвінка система ідентифікує клієнта, перевіряє статус електропостачання за його адресою та ще до з’єднання з оператором повідомляє причину й орієнтовний час відновлення.
Понад 74% клієнтів після такого повідомлення вже не потребують з’єднання з оператором.
Другу нагороду отримав проєкт "Мобільний контролер". Застосунок дозволяє контролерам отримувати завдання, фіксувати покази та фотографувати лічильники, одразу передаючи інформацію до системи.
Це має підвищити точність і прозорість обліку електроенергії та спростити вирішення питань щодо нарахувань.
"Ці дві нагороди показують, що покращувати клієнтський досвід можна як безпосередньо в момент звернення клієнта, так і через зміни в роботі наших працівників", – зазначив директор із взаємодії з клієнтами ДТЕК Мережі Руслан Волинець.
Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова створив Офіс цифрової трансформації, що консультує операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК щодо розвитку AI-напряму й цифрових сервісів для клієнтів.
Раніше 10 енергетиків ДТЕК було відзначено державними нагородами президента Володимира Зеленського за повернення світла після обстрілів.