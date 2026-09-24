ДТЕК здобув дві національні нагороди за клієнтський сервіс

Зазначається, що компанію відзначили у номінаціях "Кращий CX-кейс у контакт-центрі" та "Кращий CX-кейс із застосування Employee Experience".

Перша нагорода

Першу нагороду отримав сервіс автоматичного інформування про відсутність світла.

Під час дзвінка система ідентифікує клієнта, перевіряє статус електропостачання за його адресою та ще до з’єднання з оператором повідомляє причину й орієнтовний час відновлення.

Понад 74% клієнтів після такого повідомлення вже не потребують з’єднання з оператором.

Друга нагорода

Другу нагороду отримав проєкт "Мобільний контролер". Застосунок дозволяє контролерам отримувати завдання, фіксувати покази та фотографувати лічильники, одразу передаючи інформацію до системи.

Це має підвищити точність і прозорість обліку електроенергії та спростити вирішення питань щодо нарахувань.

"Ці дві нагороди показують, що покращувати клієнтський досвід можна як безпосередньо в момент звернення клієнта, так і через зміни в роботі наших працівників", – зазначив директор із взаємодії з клієнтами ДТЕК Мережі Руслан Волинець.