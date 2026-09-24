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ДТЭК получил две национальные награды за клиентский сервис

16:49 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Новиков
ДТЭК Сети получила награды Всеукраинской премии Ukrainian CX Excellence (фото: grids.dtek.com)

Компания ДТЭК Сети получила две награды Всеукраинской премии Ukrainian CX Excellence за проекты, упрощающие взаимодействие с клиентами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что компания была отмечена в номинациях "Лучший CX-кейс в контакт-центре" и "Лучший CX-кейс по применению Employee Experience".

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Первая награда

Первую награду получил сервис автоматического информирования об отсутствии света.

Во время звонка система идентифицирует клиента, проверяет статус электроснабжения по его адресу и еще до соединения с оператором сообщает о причине и ориентировочном времени восстановления.

Более 74% клиентов после такого сообщения уже не нуждаются в соединении с оператором.

Вторая награда

Вторую награду получил проект "Мобильный контролер". Приложение позволяет контролерам получать задания, фиксировать показы и фотографировать счетчики, сразу передавая информацию в систему.

Это должно повысить точность и прозрачность учета электроэнергии и упростить решение вопросов начислений.

"Эти две награды показывают, что улучшать клиентский опыт можно как непосредственно в момент обращения клиента, так и через изменения в работе наших работников", – отметил директор по взаимодействию с клиентами ДТЭК Сети Руслан Волынец.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова создал Офис цифровой трансформации, консультирующий операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК по развитию AI-направления и цифровых сервисов для клиентов.

Ранее 10 энергетиков ДТЭК были отмечены государственными наградами президента Владимира Зеленского за возвращение света после обстрелов.

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