ДТЭК получил две национальные награды за клиентский сервис

Отмечается, что компания была отмечена в номинациях "Лучший CX-кейс в контакт-центре" и "Лучший CX-кейс по применению Employee Experience".

Первая награда

Первую награду получил сервис автоматического информирования об отсутствии света.

Во время звонка система идентифицирует клиента, проверяет статус электроснабжения по его адресу и еще до соединения с оператором сообщает о причине и ориентировочном времени восстановления.

Более 74% клиентов после такого сообщения уже не нуждаются в соединении с оператором.

Вторая награда

Вторую награду получил проект "Мобильный контролер". Приложение позволяет контролерам получать задания, фиксировать показы и фотографировать счетчики, сразу передавая информацию в систему.

Это должно повысить точность и прозрачность учета электроэнергии и упростить решение вопросов начислений.

"Эти две награды показывают, что улучшать клиентский опыт можно как непосредственно в момент обращения клиента, так и через изменения в работе наших работников", – отметил директор по взаимодействию с клиентами ДТЭК Сети Руслан Волынец.